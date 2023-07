Panno del Casentino: crisi a Arezzo, la visita del presidente Mattarella Il Presidente Sergio Mattarella ha ricevuto in dono un tricolore in panno Casentino, incorniciato in un quadro con le firme di artigiani e operai. Grazie all'interessamento del governatore Eugenio Giani, è stato possibile consegnare il dono durante la visita a Camaldoli.