Ottima prestazione degli schermitori aretini ai campionati regionali under 14

Arezzo, 22 gennaio 2024 – Si sono disputati a Massa, gli scorsi 13 e 14 gennaio, i campionati regionali di scherma riservati alle categorie under 14. La prestazione degli atleti amaranto è stata maiuscola, su tutti Anna Peruzzi che si aggiudica il titolo nel fioretto cat. bambine e Valerio Curcio che, vincendo la gara di fioretto categoria ragazzi, ottiene di diritto la convocazione nella rappresentativa Toscana per la Coppa delle Regioni. Sempre nel fioretto Jacopo Rossi conquista la medaglia di bronzo nella categoria ragazzi/allievi ed i maschietti Jacopo Scatragli, Davide Toscanini e Tommaso Marmorini si spartiscono il podio giungendo rispettivamente secondo e terzi ex-aequo. Molto buona anche la prestazione delle due giovanissime Caterina Ceccherini ed Alice Stanganini, nella gara di fioretto femminile, che concludono la gara al quinto ed al settimo posto, mentre nei giovanissimi è Leonardo Truciolini a centrare l’accesso nei quarti di finale, chiudendo la gara all’ottavo posto. Nella categoria accorpata ragazze/allieve, Federica Gamberini, chiude al settimo posto, seconda delle ragazze. Grazie anche alle prestazioni di Greta Livi, nel fioretto bambine, Alberto Burzi nel fioretto giovanissimi, ed Edoardo Casini, nel fioretto ragazzi/allievi, il Circolo Schermistico Aretino è terzo nella classifica per società di fioretto. Nelle gare di spada buona prestazione di Giulio Civitelli nella categoria ragazzi/allievi che si ferma ad un passo dai quarti di finale, chiudendo la sua gara in sedicesima piazza. Nella stessa gara buona anche la prestazione di Samuele Peruzzi e Samuele Rotesi, e nella gara giovanissimi di Loris Mancini, tutti alle loro prime esperienze in gara. Nella classifica generale per società, comprendente sia le gare di fioretto, di spada e di sciabola, arma che tradizionalmente non viene praticata al Circolo Schermistico Aretino, con un ottimo settimo posto finale, la società amaranto si conferma come una delle più solide realtà della nostra regione.