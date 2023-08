Oltre 11 milioni di euro per il settore vitivinicolo La Regione Toscana mette a disposizione 11 milioni di euro per sostenere il settore vitivinicolo. Le risorse serviranno per campagne di promozione del vino toscano nel mondo. La vicepresidente Saccardi sottolinea l'importanza di sostenere le imprese nella promozione dei propri prodotti.