Nuove gioie per la Pugilistica Pisana

Pisa, 18 maggio 2003 – La pugilistica Pisana Carlo Bartolomei si aggiudica 2 titoli con il medio massimo Njoku Oqdel e il welter Mattia Boccuccia. Il torneo, partito da Siena e finito a Galliano di Barberino di Mugello, è stato un vero e proprio tour pugilistico indetto dalla Federazione Pugilistica Italiana nelle palestre della Toscana. Il pugile della Pugilistica Bartolomei Njoku Oqdel a Cecina ha battuto il beniamino di casa Michelotti Tommaso della Uppercut di Cecina aggiudicandosi la cintura. A Galliano, ultima tappa, Mattia Boccuccia ha vinto sul caparbio Ndoci Antonio della Carrerese dopo averlo fatto contare nella terza ripresa, aggiudicandosi anche lui la cintura. Due pugili presentati, due cinture vinte. Non solo: rimane immacolato il record di Mattia Boccuccia con cinque incontri vinti di cui due prima del limite. Ma la soddisfazione per l’associazione sportiva pisana è stata tripla: il Maestro Benemerito Marcello Bartolomei ha infatti ricevuto, sul ring, dalle mani del presidente del Comitato Regionale Toscano F. P. I. Franco Pierazzoli, la targa per i 50 anni di servizio con i complimenti del Comitato Regionale Toscano. Risultati che arrivano grazie all' impegno quotidiano dei vari Maestri - Marcello Bartolomei, Riccardo Frendo, Silvio Gervasi - e dei preparatori atletici, Davide Cappai Francesco Giannini, Pietro Abdel, Lorenzo Garibaldi, Raffaele Colombi e il mental coach Giacomo Bulgarelli. Grandissima soddisfazione del consiglio dell' A. S. D. per questi meritati traguardi. La Pugilistica Pisana Carlo Bartolomei si allena nei locali dell’istituto Itis Leonardo Da Vinci in via Contessa 74. E’ aperta il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 17.30 in poi, il martedì e giovedì riservato solo ai pugili agonisti. Per informazioni chiamare il Maestro Benemerito Marcello Bartolomei al numero 338 3616995.