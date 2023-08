Nuoto e fitness in acqua: il Palazzetto del Nuoto verso la nuova stagione

Arezzo, 16 agosto 2023 – Tutto pronto al Palazzetto del Nuoto di Arezzo per la stagione sportiva 2023-2024. La prima data segnata sul calendario è giovedì 24 agosto quando è prevista la riapertura della segreteria dell’impianto cittadino per fornire tutte le informazioni sui corsi di nuoto e di fitness in acqua, anticipando la ripartenza degli allenamenti dei gruppi sportivi e del nuoto libero in programma da lunedì 4 settembre. La prima parte della stagione sarà poi caratterizzata da una serie di giornate di prova gratuite e di iniziative promozionali a cura della Chimera Nuoto e delle altre società del Palazzetto del Nuoto che, rivolte a tutte le fasce d’età dai neonati agli adulti, permetteranno di conoscere e di mettersi alla prova tra tante diverse attività.

In quest’ottica, tra lunedì 4 e giovedì 14 settembre sono in programma due settimane di corsi gratuiti che si svilupperanno attraverso un totale di otto lezioni in cui sarà possibile apprendere le fondamenta del nuoto e migliorare la tecnica dei quattro stili per muoversi in acqua in serenità e sicurezza. I partecipanti alle lezioni saranno divisi a seconda dell’età e del livello in gruppi omogenei tra la Scuola Nuoto per Bambini dai quattro ai sei anni, la Scuola Nuoto per Ragazzi dai sette ai diciassette anni e la Scuola Nuoto per Adulti dai diciotto ai cento anni, facendo affidamento sui consigli a bordo vasca dello staff tecnico della Chimera Nuoto. Nelle stesse date saranno previsti anche i corsi gratuiti di fitness in acqua che, in orario serale, permetteranno di provare tante discipline diversificate per l’intensità, le metodologie di allenamento, la tipologia degli esercizi e gli attrezzi utilizzati, con lezioni a ritmo di musica per divertirsi e rimettersi in movimento. La partenza dei corsi della scuola nuoto e di fitness in acqua è poi fissata per lunedì 18 settembre quando partirà il primo ciclo di lezioni che proseguirà per il trimestre successivo. La mattinata di domenica 17 settembre sarà infine dedicata ai più piccoli con la giornata promozionale del Baby Acquatic’s Day che si rivolge alle famiglie con bambini tra zero e quattro anni dove genitori e figli potranno vivere una lezione insieme in cui conoscere il metodo di educazione acquatica infantile per imparare a “baby-nuotare”. Per ulteriori informazioni sulle singole attività promozionali è possibile visitare la pagina facebook “Palazzetto del Nuoto Centrosportchimera”, mentre per iscriversi ai corsi sarà necessario recarsi alla segreteria del Palazzetto del Nuoto o scrivere a [email protected]