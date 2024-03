Novità importante per l’Alpe della Luna Trail

Arezzo, 5 marzo 2024 – Dopo gli ottimi riscontri ricevuti nell’edizione inaugurale dello scorso anno, torna il prossimo 14 aprile l’Alpe della Luna Trail e lo fa allargando in maniera decisa la sua proposta agonistica. A Badia Tedalda arriveranno infatti gli specialisti dell’ultratrail, impegnati sul nuovissimo percorso di 52 km per ben 3.300 metri di dislivello. Una sfida per cuori forti, per chi è già avvezzo a questo tipo di competizioni e già molti big italiani della specialità hanno messo nel mirino la gara toscana.

Restano naturalmente confermati gli altri due tracciati, quello di 27 km per 1.500 metri che lo scorso anno sorrise a Giacomo Forconi e Pina Deiana e quello da 13 km per 800 metri andato invece a Matteo Rossi e Claudia Di Gregorio. Tornando al tracciato principale, il disegno a forma di luna rispecchia lo spirito della manifestazione e coinvolge un po’ tutto il territorio, una splendida riserva naturale ai confini con l’Umbria andando da Bocca Trabaria fino alla punta settentrionale. Non mancano i km di salita come neanche passaggi tecnici importanti a cominciare dal “Sentiero dei Contrabbandieri” alla frazione di Acquaviva.

Lo start verrà dato alle 7:00 per la gara lunga, alle 9:00 per la media e alle 9:30 per il percorso short trail, nel quale è stata inserita una salita importante che porterà all’Alpe della Luna. Sede di partenza e arrivo sarà Piazza dei Tedaldi, dove alle 11:30 inizieranno le premiazioni, riservate a oltre 50 atleti nel quadro del pasta party conclusivo. In programma anche la premiazione del traguardo volante di Acquaviva nell’ambito del percorso lungo e per i più veloci in precisi segmenti Strava per ogni distanza di gara.

Le iscrizioni sono già aperte, al costo di 50 euro per l’ultra, 30 euro per il trail e 15 euro per lo short trail con termine il 31 marzo, poi sono previsti ulteriori aumenti. Per le società un’iscrizione gratuita ogni 10.

Per tanti trailer sarà l’occasione per scoprire un piccolo gioiello architettonico, il classico borgo che rappresenta un’estrema propaggine toscana ai confini con Romagna, Marche e Umbria, un vero crocevia di storia e di culture diverse, con tanti luoghi da scoprire come il Palazzo del Municipio proprio davanti alla sede di partenza e arrivo ma anche il Museo della Proloco di Badia Tedalda, a pochi metri dalla partenza. Tante poi le iniziative a margine della gara, come l’Alpexpo’ del sabato pomeriggio e un concerto di chitarra acustica nel centro del paese.