Nomisma promuove Prato "Distretto e filiera vincenti"

"Fino al 2019 l’Italia era il fanalino di coda. Poi c’è stato il Covid che ha sconvolto il mondo e l’economia. Due anni in cui l’Italia grazie al tessuto manifatturiero, è riuscita a raggiungere performance eccezionali. In volume il Pil italiano nel 2022 è cresciuto del 3,7%. L’Italia ha fatto meglio di Cina, America, Europa e del mondo intero. Perché? Perché in Italia esistono le filiere, le grandi imprese del mondo hanno valore grazie alle filiere che riescono a produrre i componenti di cui anche i colossi mondiali hanno necessità per realizzare i loro prodotti". Sono state una iniezione di fiducia le parole di Lucio Poma, capo economista Nomisma presente alla tavola rotonda organizzata a Prato nei giorni scorsi sul tema "Distretti, filiere e territori: le sfide da vincere" nell’ambito della seconda edizione di "Tradizione, Innovazione, Sostenibilità: Eccellenze 2023", il riconoscimento di Confartigianato Prato riservato alle imprese. "Per una crescita duratura servono un cambio di passo nella logica industriale valorizzando le potenzialità della filiera e premendo l’acceleratore su un’integrazione tra i vari anelli della catena del valore", ha aggiunto Poma sottoliando come "il modello delle filiere sia vincente". Del resto per comprendere lo scatto del manifatturiero nel post Covid basta dare uno sguardo ai numeri: in base ai dati Istat le esportazioni di tessuti, nel periodo compreso tra gennaio e marzo 2023, hanno realizzato un aumento a due cifre (+13,8%), la bilancia commerciale di comparto ha raggiunto i 517 milioni di euro, in aumento di circa 225 milioni rispetto all’avanzo del corrispondente periodo del 2022. Confrontando gli attuali risultati con quelli del primo trimestre 2019, si rileva una crescita sia delle vendite estere (+15,2%), sia delle importazioni (+7,7%).

"L’Italia ha risposto meglio alla crisi imposta dal Covid e esacerbata dal caro energia perché l’ossatura del manifatturiero ha permesso alle nostre maestranze di interpretare meglio il cambiamento e di sapersi adeguare ai tempi, anche a quelli difficili", ha aggiunto il presidente nazionale di Confartigianato, Marco Granelli. "Il modello del distretto è vincente, spendere risorse per unire le imprese artigiane e creare aggregazione è fondamentale perché mettere assieme conoscenze permette di crescere e resistere alle crisi anche a quelle imposte da fattori del tutto imprevedibili come la pandemia". Non ci sono però solo aspetti positivi. Lo sottolinea Luca Giusti, presidente di Confartigianato imprese Prato: "È necessario adeguare le infrastrutture in particolare per lo smaltimento rifiuti, spingere sulla digitalizzazione delle imprese e sulla sostenibilità dei prodotti". Infine servono contromisure per recuperare il gap generazionale: "Per troppi anni la figura dell’artigiano è stata snobbata – aggiunge Granelli –. Il nostro impegno è quello di restituire valore ad un mestiere che negli ultimi anni è stato capace di trainare l’economia italiana".

Fondamentale per Prato il riconoscimento dell’importanza del distretto tessile da parte del governo: sono arrivati 10 milioni dall’esecutivo Draghi. "I bandi per l’innovazione sono partiti, il fare squadra vince" sottolinea l’assessora Benedetta Squittieri.

Silvia Bini