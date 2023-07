New Volley a Palazzo delle Laudi

Arezzo, 11 luglio 2023 – Completato a Palazzo delle Laudi il tris di premiazioni delle squadre sportive cittadine che in un 2023 da ricordare sono state promosse in categoria superiore. Dopo Dukes Basket e Sansepolcro Calcio, la sala consiliare ha ospitato questa volta dirigenti e atleti della New Volley Borgo Sansepolcro, sodalizio che è riuscito nell’impresa di raggiungere la serie B. Per la verità anche la scorsa stagione il club aveva centrato la promozione in categoria superiore ma poi questa non gli era stata riconosciuta. Questa volta invece nessuno potrà togliere ai gialloblu il meritato trionfo. Con in testa il presidente Alessandro Celli, lo staff della New Volley è stato ricevuto dal sindaco Fabrizio Innocenti. “Un successo meritatissimo” ha detto il primo cittadino “e ancora più apprezzato perché giunto al termine di una stagione complicata e faticosa. Tutti conoscono il mio legame con la pallavolo per cui sono particolarmente orgoglioso di questa vittoria, che completa al meglio un’annata in cui la pratica sportiva al Borgo ha davvero raggiunto risultati eccezionali che inorgogliscono l’intera comunità”. Cordiali scambi di battute fra il sindaco e giocatori della New Volley, le classiche foto di rito e un brindisi finale a futuri successi hanno suggellato il pomeriggio di festa. Prima la consegna di una targa da parte dell’amministrazione comunale alla società per celebrare la vittoria, mentre la New Volley ha donato al sindaco una maglietta ufficiale con tanto di nome stampato sulla schiena.