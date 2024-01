Multa e curva chiusa, la decisione del giudice per l’Arezzo

Arezzo, 18 gennaio 2024 – "Obbligo di disputare una gara casalinga con il Settore denominato 'Curva Sud' destinato ai sostenitori della Società ospitante, privo di spettatori e con l'irrogazione di 1.000 euro di ammenda". E' quanto ha deciso per l'

Arezzo il giudice sportivo della serie C dopo la gara in casa dell'Ancona svolta il 26 ottobre scorso. In quell'occasione, "i sostenitori dell' Arezzo, posizionati nel Settore Curva Sud, hanno lanciato al 7° minuto del primo tempo, un petardo di elevata potenza nel recinto di gioco che esplodeva nelle immediate vicinanze di un fotografo,

il quale rimaneva stordito a causa della detonazione e accusava

un forte mal di testa e acufeni". In merito a

Vicenza-Pro Sesto del 25 novembre scorso, invece, il giudice

ha inibito fino al 23 gennaio il presidente della Pro Sesto

Gabriele Albertini "per avere, a fine primo tempo e al termine

della partita, tenuto una condotta ingiuriosa ed irriguardosa

nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, pronunciava

frasi offensive e irrispettose nei loro confronti per contestarne

l'operato".