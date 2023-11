Morti sul lavoro. Dati in calo in Toscana

Le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate all’Inail nei primi nove mesi del 2023 sono state 761; 29 in meno rispetto alle 790 registrate nel periodo gennaio-settembre 2022, 149 in meno rispetto al 2021, 166 in meno rispetto al 2020 e 19 in meno rispetto al 2019.

Le regioni che presentano i maggiori aumenti sono Abruzzo (+12 casi mortali), Friuli Venezia Giulia (+11), Campania (+10), Liguria (+6) e Umbria (+5), mentre i cali più consistenti sono quelli rilevati in

Toscana (-19), Lombardia (-11), Emilia Romagna e Lazio (-7). La flessione registrata nel confronto tra i primi nove mesi del 2022 e 2023 è’ legata soprattutto alla componente femminile, i cui casi mortali denunciati sono diminuiti da 81 a 54, mentre quella maschile è passata da 709 a 707. In calo sia le denunce dei lavoratori italiani (da 638 a 618) sia quelle dei comunitari (da 41 a 37) e degli extracomunitari (da 111 a 106).