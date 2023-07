Montemagni (Lega): ’Il porto non perde fondi’

"Dalla sinistra polemiche ideologiche sul nulla. Dopo anni di governi a guida Pd e compagni, dove i no erano all’ordine del giorno, il ministro Salvini è intervenuto con concretezza e competenza per sbloccare lavori, far partire cantieri e accelerare opere strategiche per il Paese. Come chiarito, poi, il porto di Livorno non perderà fondi: per l’annualità 2023 non erano previsti esborsi. I soldi saranno emessi nel 2024, garantendo il rispetto dei coronoprogrammi". Lo dichiara la deputata toscana della Lega Elisa Montemagni (nella foto).