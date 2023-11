"Metinvest investe a Piombino: 700 posti di lavoro e nuovi forni elettrici"

PIOMBINO (Livorno)

Le premesse sono decisamente buone, poi bisognerà vedere come tutto questo si traduce nella realtà: due forni elettrici di Metinvest Danieli da 2,4 milioni di tonnellate annue con 700 occupati, un forno elettrico Jsw da un milione di tonnellate, la conferma del treno rotaie e 400 occupati. Metinvest inoltre ha preso l’impegno di ricollocare tutti gli esuberi di Jsw. Queste in sintesi le novità dei due incontri distinti avvenuti ieri a Roma al ministero delle Imprese. Il primo con le imprese, il secondo con i sindacati. I sindacati hanno apprezzato gli investimenti, ma hanno ricordato che a gennaio scade la cassa integrazione per 1400 dipendenti e serve una soluzione. In questo c’è stata la disponibilità del Governo, ma ancora non ci sono atti concreti.

Ieri mattina il ministro del made in Italy, Adolfo Urso, ha incontrato a Palazzo Piacentini Yuriy Ryzhenkov, ceo di Metinvest, primo gruppo industriale dell’Ucraina e tra i primi produttori di acciaio al mondo. Presenti il sindaco di Piombino, Francesco Ferrari, e - in video collegamento - il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Ha partecipato inoltre Gianpietro Benedetti, presidente del Gruppo Danieli. Lo riferisce il Mimit in una nota. L’incontro "svoltosi in un clima positivo e collaborativo, ha consentito di approfondire le prospettive future dell’area siderurgica di Piombino".

Maila Papi