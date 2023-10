Medioetruria, ultima fermata. Ma il percorso è ancora diviso

Ne avrebbero sorriso i ghibellini aretini e i guelfi senesi e perugini che si affrontavano armati fino ai denti nel tredicesimo secolo. Ottocento anni dopo i loro discendenti si accapigliano ancora, seppur con minor spargimento di sangue: stavolta lo fanno per la stazione dell’alta velocità. Un campanilismo ferroviario che si combatte a colpi di riunioni tecniche e studi di fattibilità iniziati nel 2014. Il bottino di guerra è Medioetruria, la stazione dei treni a lunga percorrenza tra Firenze e Roma che prende ispirazione e nome da Mediopadana, tra Bologna e Milano. Per ora un’idea e non ancora un progetto che già otto anni fa era arrivato a un tavolo tecnico. La Regione Toscana, dopo gli studi, aveva indicato più soluzioni in Valdichiana. Insieme a Creti c’era anche Rigutino, indicata poi come la migliore ipotesi in un piano dei trasporti della Regione Umbria, all’epoca guidata da Catiuscia Marini.

Sono passati nove anni: oggi a Roma si svolge l’ennesima riunione del tavolo tecnico istituito al ministero dei Trasporti che entro la fine dell’anno dovrebbe partorire un documento che la politica dovrà poi tradurre in un piano operativo. Oltre agli assessori Stefano Baccelli (Toscana) ed Enrico Melasecche (Umbria) sono stati coinvolti anche i gestori che dovranno produrre le loro riflessioni sull’impatto che una nuova stazione avrebbe sull’alta velocità. Italo ha già palesato un interesse, Trenitalia potrebbe essere sulla stessa linea d’onda.

Un percorso istituzionale e tecnico con una complicazione non trascurabile, la divisione netta delle tre città coinvolte, secondo uno schema moderno ma di sapore medievale. Da Arezzo (e anche dall’Altotevere umbro) reclamano Rigutino che si trova a una decina di chilometri dalla città: lì l’alta velocità viaggia a poche decine di metri dalla linea lenta che arriva da Perugia.

La candidatura più remunerativa, secondo lo studio della Regione Toscana di qualche anno fa, con un flusso di passeggeri stimato di poco inferiore ai tre milioni. Solo 5 minuti e mezzo, in caso di realizzazione di una nuova stazione. All’epoca, però, mancarono i soldi e alla fine non se ne fece nulla.

Oggi lo scenario è cambiato: i fondi del Pnrr, pur indirettamente, sbloccano risorse che hanno ridato fiato alla stazione che potrebbe costare più di 50 milioni di euro. Nel frattempo la Regione Umbria ha modificato il piano dei trasporti, bypassando il collegamento ferro-ferro e allineandosi con le posizioni di Siena. Città che, comunque vada, si collegherebbe all’alta velocità solo via gomma. Puntano insieme su Creti, nella campagna di Cortona raggiungibile solo con un’ora d’auto da Perugia e da Siena grazie al raccordo verso l’Autosole a Bettolle.

Il piano B, se Maedioetruria non si dovesse realizzare sarebbe un rafforzamento dei treni su Arezzo e Chiusi. Qualcosa meno delle 12 coppie che Medioetruria porterebbe in dote. Il governatore della Toscana Eugenio Giani non ha mai nascosto la sua preferenza per Rigutino: "Soluzione migliore dal punto di vista tecnico", l’assessore umbro Enrico Melasecche punta invece su Creti: "Dobbiamo essere coesi, è l’unica strada che abbiamo".

Sperando che Medioetruria non sia già su un binario morto.