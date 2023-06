Martina Bartolomei, oro e pass olimpico agli Europei di Cracovia

Arezzo, 27 giugno 2023 – Medaglia che vale il pass per le Olimpiadi. Martina Bartolomei è Oro individuale nello Skeet femminile agli European Games 2023 di Cracovia in Polonia. Una vittoria che le garantisce la medaglia più prestigiosa ma soprattutto la Carta Olimpica per l’Italia Team alle prossime Olimpiadi di Parigi 2024 nel tiro a volo. Martina Bartolomei ha vinto la medaglia d’oro ai Giochi Europei di Cracovia e ha conquistato il secondo e ultimo posto nazione a disposizione per i colori azzurri nello skeet, dopo quello assicurato da Diana Bacosi grazie al successo nei Mondiali di Osijek, in Croazia, lo scorso ottobre. Quinta al termine delle qualificazioni con 121 piattelli colpiti su 125, Bartolomei ha superato lo scoglio di una semifinale complicata, chiusa con 28/30 alle spalle della tedesca Nadine Messerschmidt ma davanti alla svedese Larsson e alla britannica Rutter. In finale l’azzurra ha sbagliato soltanto tre colpi, arrivando a giocarsi vittoria e carta per i Giochi di Parigi 2024 contro la greca Emmanouela Katzouraki, che ha mancato due piattelli mentre Bartolomei ha chiuso con 37/40. Per l’Italia si tratta del primo pass olimpico conquistato ai Giochi Europei di Cracovia. "Ho preparato questa gara molto bene - spiega Martina Bartolomei - perché sapevo fosse la prima occasione per conquistare la carta olimpica che mancava a noi donne. Ho dato il massimo ed è andata benissimo. Gli errori in finale? Nel nostro sport può capitare. L'emozione è tanta e a volte non si riesce a gestire nel modo giusto. A quel punto ho pensato 'Non è ancora finita' e ho dato il 100% nel finale. È andata bene". Classe ‘90 di Laterina Martina Bartolomei aveva partecipato un anno fa ai Giochi del Mediterraneo in Algeria, riportando a casa due medaglie nel tiro a volo, oro individuale e bronzo nella mix team e proprio in quell’occasione non aveva nascosto il suo sogno: “Il mio obiettivo futuro, per il quale sto cercando di dare il meglio sono le Olimpiadi. Lavoro su me stessa, sulla tecnica di tiro e su quello che spero possa portarmi a Parigi 2024. Alle spalle una federazione che mi supporta e l'Aeronautica militare che mi aiuta: spero che questo sia un punto d'inizio verso le Olimpiadi”. Missione compiuta, col pass strappato a Cracovia. A fare il tifo per la laterinese due paesi, visto che l’atleta è anche molto legata a Castiglion Fibocchi per amicizie e legami familiari. La passione per il tiro a volo nata giovanissima: “Fin da piccola sono stata appassionata di armi, ho provato per curiosità e per gioco e poi è diventato un lavoro”.