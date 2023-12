Maremma, exploit Evo: la domanda supera l’offerta

Volendo trovare un "difetto" all’olio extravergine maremmano dobbiamo andare a pescare nella casella "pregi". Non è una contraddizione, è il risultato di una legge di mercato: siccome la domanda è alta, l’offerta non può soddisfarla tutta.

"L’attuale produzione di extravergine non riesce a coprire la richiesta crescente – dice appunto Simone Castelli, presidente Coldiretti Grosseto –. E la domanda cresce perché sono sempre di più i consumatori che cercano la qualità certificata".

E stiamo parlando di una provincia che può contare su circa 20mila ettari messi in produzione e che nell’ultimo raccolto ha mandato nei frantoi qualcosa come 26mila quintali di olive che hanno restituito in totale 3540 quintali di olio. E per quanto riguarda il numero delle aziende sono 3.500 quelle iscritte al Consorzio Toscano Igp, ma si stima che sparpagliate in tutta la Maremma ce ne siano almeno il doppio.

E le richieste ovviamente non arrivano solo dal mercato nazionale, perché il fatturato dell’export per le aziende grossetane vale circa 137 milioni di euro, ovvero oltre due terzi dell’intero comparto legato al cibo (che tocca quota 185 milioni).

Di fronte a questo affanno produttivo possono venire in soccorso gli oliveti intensivi? Dipende. "Se vengono utilizzate varietà toscane allora credo che possa essere un progetto da seguire – dice ancora Castelli –, ma con le varietà spagnole non è possibile fare olio certificato Toscano, per cui no".

"Dobbiamo guardare con interesse all’intensivo, purché non si perdano le nostre radici – dice Giorgio Franci, produttore amiatino fra i più premiati al mondo –. Dobbiamo puntare sulle nostre cultivar".

Luca Mantiglioni