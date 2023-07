Marchesi Frescobaldi fa acquisti in Oregon

Marchesi Frescobaldi annuncia di aver firmato un accordo definitivo per l’acquisizione di "Domaine Roy & fils", produttore vitivinicolo in Oregon, nel cuore della Willamette Valley: la transazione sarà chiusa entro luglio. "A questo punto della nostra espansione abbiamo colto l’opportunità di acquisire la stupenda tenuta Domaine Roy & fils nell’Oregon, una delle migliori regioni al mondo per la coltivazione del Pinot nero. Diventare parte di questa comunità è un sogno che diventa realtà - afferma Lamberto Frescobaldi, Presidente Marchesi Frescobaldi (nella foto)-. Vorrei ringraziare Marc-Andrè Roy per averci offerto questa opportunità in Oregon per fare ciò che sappiamo fare meglio, coltivare bellissimi vigneti, produrre vini e offrire prodotti iconici".