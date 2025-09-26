Arezzo, 26 settembre 2025 – Lunedì prossimo alle 20 all'Hotel Etrusco, conviviale del Panathlon Arezzo La serata sarà dedicata al CLUB AREZZO VOLLEYBALL ACADEMY che dopo aver conquistato nella stagione 2024/2025 la promozione in serie B, si appresta ad iniziare il nuovo campionato riportando, dopo 20 anni, la pallavolo maschile aretina su un palcoscenico più importante.. Saranno ospiti il ​​presidente della Riccardo Lazzerelli e il direttore sportivo Filippo Scortecci che racconteranno la storia ed i programmi di un sodalizio nato nel 2016 grazie all'iniziativa di un gruppo di giocatori, che anno dopo anno si è consolidato e che oggi rappresenta una bellissima realtà, con un florido settore giovanile, sia maschile che femminile , pronto a raccogliere l'eredità del movimento pallavolistico aretino che raggiunge anche la serie A2..