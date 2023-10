L’oro torna a brillare ad Arezzo: record di iscritti alla Scuola

L’obiettivo era quello di iniziare il prossimo 30 ottobre il corso di specializzazione post diploma "Gold&Luxury" con almeno 20 studenti. La risposta, terminate le iscrizioni, parla di 29 domande e quindi della necessità di dover operare una scrematura. "Un numero di adesioni che non può non lasciarci contenti: è un successo" commenta Roberto Santi preside dell’istituto tecnico Margaritone. Il mondo dell’oro e del gioiello torna quindi a brillare. "Basti pensare che un corso come questo, riservato a diplomati non vedrà la partecipazione di studenti che hanno sostenuto la maturità pochi mesi fa - spiega il preside - e questo perchè la maggior parte di loro ha già trovato lavoro". L’obiettivo adesso è quello di formare nuovi operai specializzati e qualificati sulla base delle esigenze delle aziende del distretto orafo aretino. Ecco allora lezioni sulla storia del gioiello, su quella del distretto aretino, ma anche lezioni su web marketing e comunicazione, gemmologia, modellazione e saldatura. Ma oltre alle 1100 ore di teoria spazio anche alla pratica con 900 ore di stage che il preside dell’istituto tecnico, dove è attivo il corso orafi, sottolinea essere soprattutto un apprendistato. "900 ore in cui ragazzi e ragazze si metteranno alla prova e potranno anche ricevere un compenso per il proprio lavoro" aggiunge il professor Santi. Adesso spazio alle selezioni dei 25 studenti che prenderanno parte al corso promosso dalla Fondazione Tab. "L’età media dei ragazzi e delle ragazze che hanno aderito al corso è di 22-23 anni - spiega Santi - terminate le lezioni in aula si metteranno alla prova grazie alla disponibilità delle numerose aziende del distretto aretino che credono in questo progetto per individuare personale qualificato e specializzato".