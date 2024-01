L’operazione è stata portata a termine attraverso la controllata Var Group. Sesa si rafforza e acquisisce il 51% di Smartcae

EMPOLI (Firenze)

Sesa non si ferma più e anche nel nuovo anno continua a fare ’shopping’ puntando forte sullo sviluppo. L’azienda empolese, leader in Italia nel campo dell’innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per le imprese, ha acquisito una partecipazione del 51% nel capitale di SmartCae, che si integrerà nella business unit Var4Industries, rafforzando così competenze e soluzioni software per il settore dell’ingegneria.

Per il gruppo Sesa, che conta ricavi per circa 3 miliardi di euro e 5.000 dipendenti, si tratta della prima acquisizione del 2024. Erano state 13 nel 2023, con il ritmo di oltre una al mese, e addirittura 18 nel 2022. SmartCae, con sede a Firenze – ricavi 2023 pari a circa 3 milioni di euro, un Ebitda margin di circa il 20% e 15 risorse specializzate –, sviluppa soluzioni software per l’ingegneria su piattaforme Siemens Industries Software.

L’acquisizione, effettuata tramite Var Group (controllata totalitaria di Sesa), si è basata su criteri di valutazione coerenti con quelli generalmente adottati dal gruppo in applicazione di un criterio di 5 volte l’Ebitda della società target, con il coinvolgimento operativo a lungo termine, anche attraverso meccanismi di impegno azionario dei soci amministratori e fondatori Simone Ragionieri, Francesco Palloni, Luca Andreini e Alessio Signorini. "Grazie all’acquisizione di SmartCae rafforziamo la nostra presenza a fianco dei distretti produttivi italiani ed europei, supportando la trasformazione digitale", il commento Francesca Moriani, ceo di Var Group, e Filippo D’Agata di Var4Industries. "Siamo lieti di entrare a far parte dell’organizzazione del gruppo Sesa – spiegano i fondatori di SmartCae – L’obiettivo è accelerare la crescita di competenze e contribuire con il nostro know-how allo sviluppo di Var4Industries".

Alessandro Fabbroni, ceo di Sesa, sottolinea la crescita inarrestabile del colosso: "Proseguiamo il nostro percorso di sviluppo di competenze, rafforzando le specializzazioni nel settore delle soluzioni software e arricchendo ulteriormente la nostra offerta di competenze e soluzioni per il settore engineering".