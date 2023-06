Lo “Street Workout” approda a Castiglion Fiorentino

Arezzo, 26 giugno 2023 – E’ l’ultima frontiera del Fitness. Stiamo parlando dello “STREET WORKOUT”, l'evento per eccellenza per gli appassionati di fitness che vogliono allenarsi e divertirsi guidati dai migliori personal trainers!

L’appuntamento per Castiglion Fiorentino è in programma mercoledì 28 giugno in Via Trento. Sulla linea di “partenza” ben 100 tra atleti e appassionati sportivi. “Questo evento è un must per chiunque ami gli allenamenti all'aria aperta!” spiega Sara Beucci, responsabile palestre “Four Fitness”, organizzatrice dell’evento, per altro sold out, che ha anche un risvolto sociale. Si perché i proventi dell’iniziativa saranno devoluti all’Ente Serristori.

“Il format” – continua Sara – “prevede un’attività fisica all’aria aperta con partecipanti che riceveranno in omaggio una t-shirt e che saranno guidati da Personal Trainers professionisti a ritmo di musica che sarà percepita solo dai partecipanti tramite l’uso di cuffie che saranno fornite a noleggio dall’azienda Street Workout. Il percorso prevede la partenza ed il ritrovo, ore 19.00, dal Parco Presentini per, poi, proseguire verso piazzale Garibaldi da lì Porta Fiorentina per raggiungere Piazza del Comune. Raggiungeremo, poi, la Chiesa della Collegiata, per proseguire verso i giardini, Chiostro di San Francesco ultimando, infine, e percorso al Cassero (indicativamente alle 21). In tutte le Piazze saranno previste piccole soste da circa 7/8 minuti con attività fisica a corpo libero”.

“Apprezzo e mi complimento per la bella iniziativa. L’attività fisica e, in generale, il movimento è fondamentale soprattutto per i meno giovani come aiuto al contenimento ed alla prevenzione di molte patologie. Ringrazio Sara per il nobile gesto di averci coinvolto quali destinatari della donazione con la quale andremo ad acquistare ausili per i nostri ospiti anziani” conclude il presidente dell’Ente Serristori, Alessandro Concettoni.