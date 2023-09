"L’immigrazione può aiutare l’agricoltura"

"Ci auguriamo che i flussi migratori siano riaperti, con la possibilità di collegare anche la presenza dell’immigrazione alla formazione e all’inserimento lavorativo, perché questo è un tema che l’agricoltura denuncia da molto tempo". Lo ha detto Stefania Saccardi, vicepresidente della Regione Toscana con delega all’agroalimentare, commentando l’allarme lanciato da Confagricoltura Toscana sulla scarsità di manodopera per la vendemmia 2023. "Non solo il mondo del vino naturalmente, ma tutto il mondo agricolo - ha aggiunto - lamenta da tempo la difficoltà a trovare personale, sia specializzato sia stagionale. Questo è un tema vero che incide sulla concorrenzialità delle nostre aziende sul mercato internazionale. Molta parte della gente che lavora in agricoltura è anche composta da persone che vengono da fuori del nostro paese. O si prende atto che comunque l’immigrazione non è solo un problema, ma se ben gestita può diventare anche una risorsa, o si corre davvero il rischio di mettere in difficoltà tanti settori della nostra produzione". Secondo la vicepresidente della Regione, "naturalmente questo si deve accompagnare al fatto che l’occupazione deve essere un’occupazione trasparente, corretta, retribuita nel modo giusto: e soprattutto che si debba investire sempre di più sulla sicurezza".

E un altro allarme arriva da Francesco Colpizzi, presidente Federazione Vino Confagricoltura: "La vendemmia in Toscana è in calo tra il 10 e il 20% per gli attacchi della peronospora. La qualità dei vini resta elevata sebbene occorrerà aspettare la fine del mese di settembre per un quadro definitivo ed anche se i viticoltori sono in sofferenza per il costo dei trattamenti e delle materie prime. Oltre a questo, mancano almeno cinquemila addetti rispetto a due anni fa".