L’identikit. Trentamila imprese rappresentate

Dieci Associazioni provinciali in Toscana aderiscono a Confartigianato Imprese. In tutto rappresentano oltre 30.000 imprese con più di 100.000 addetti. E’ l’assemblea federale che elegge il presidente regionale. La struttura prevede circa 80 sedi nelle 10 province toscane e 12 federazioni di categoria che rappresentano i vari mestieri e i settori d’impresa. Confartigianato ha anche due movimenti d’opinione, ossia l’associazione dei giovani imprenditori e Donne Impresa di Confartigianato. E proprio con Donne Impresa, l’associazione di categoria è capofila di progetti che puntano sulla diffusione di piani di welfare aziendale per rafforzare la promozione della parità di genere e dell’occupazione femminile.