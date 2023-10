Lerici fra le eccellenze del mondo del turismo

C’è anche il borgo spezzino di Lerici nella lista dei "Best Tourism Villages" 2023 stilata dall’Organizzazione mondiale del turismo delle Nazioni unite (Unwto). Si tratta dell’unica realtà italiana premiata quest’anno, mentre Civita di Bagnoregio (Viterbo) e Sabbioneta (Mantova) sono state selezionate per partecipare all’"Update programme". L’assessore al turismo della Regione Liguria, Augusto Sartori, si dice "felice che Lerici abbia ottenuto questo prestigiosissimo riconoscimento internazionale. Nel sostenere al ministero del Turismo la sua candidatura abbiamo puntato su un paese in possesso di tutti i requisiti per rappresentare al meglio, nel mondo, la bellezza l’autenticità e l’unicità dei 5.600 borghi italiani". Il sindaco Leonardo Paoletti (nella foto) aggiunge che "da quando amministro il Comune di Lerici, ho avuto come obiettivo quello di portare il mio territorio fuori dalla logica del turismo stagionale balneare fatto di ombrelloni e pranzi al sacco".