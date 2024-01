“Le stelle del ring”: la ventisettesima edizione andrà in scena a Firenze

Arezzo, 24 gennaio 2024 – La ventisettesima edizione de “Le stelle del ring” andrà in scena a Firenze. Il gran galà degli sport da combattimento promosso dal Team Jakini uscirà per la prima volta dai confini della provincia di Arezzo e vivrà una tappa nel capoluogo toscano dove, in collaborazione con il Combat Lab, verrà proposta una serata all’insegna dello spettacolo e dell’adrenalina. Il primo appuntamento del 2024 de “Le stelle del ring” è fissato per domenica 25 febbraio al PalaFilarete e catalizzerà i riflettori della kickboxing italiana in virtù di un intenso programma scandito da nove incontri tra atleti professionisti provenienti dall’Italia e dall’estero.

L’evento nasce da un’intuizione di Nicola Sokol Jakini che, dopo aver vinto tre titoli europei, ha orientato il proprio impegno verso lo sviluppo e la promozione degli sport da combattimento. Questa finalità è espressa proprio dal format de “Le stelle del ring” che verrà aperto già la mattina alle 11.00 con l’inizio dei match amatoriali dove bambini, ragazzi e adulti incroceranno i guantoni in diverse specialità quali free boxing, thai boxing, grappling, muay thai, mma e kickboxing, ma che troverà poi il proprio cuore dalle 18.00 con i combattimenti tra professionisti. Tra i protagonisti della serata rientrerà anche Antonio Baiculescu del Team Jakini di Arezzo che salirà sul ring nei -75kg per testate il livello di preparazione e per valutare gli obiettivi del 2024 in ambito nazionale e internazionale. Per ulteriori informazioni e per prevendite è possibile visitare le pagine Facebook e i profili Instagram del “Team Jakini Kick Boxing” o de “Le Stelle del Ring”. «“Le stelle del ring” è giunto alla ventisettesima edizione - spiega Nicola Sokol Jakini, - confermandosi tra gli eventi più longevi e fortunati del panorama nazionale. Il prossimo appuntamento si trasferirà eccezionalmente a Firenze in virtù della collaborazione con una palestra di riferimento della kickboxing toscana quale il Combat Lab, prima del ritorno in terra d’Arezzo per l’edizione estiva in programma nel mese di giugno».