Landini nell’Empolese Valdelsa. La prima volta del segretario Cgil

EMPOLI (Firenze)

Una prima assoluta: il tour di Maurizio Landini tra i luoghi di lavoro della Toscana ha toccato anche l’Empolese Valdelsa. Non era mai successo prima. Il segretario generale della Cgil nazionale è stato in visita alla Rsu della Sammontana di Empoli. Circa 300 lavoratori del colosso dei gelati si sono riuniti in assemblea per un confronto in vista della manifestazione del 7 ottobre a Roma. Gremita la sala mensa dello stabilimento, posti in piedi e voglia di ascoltare, intervenire, e poi votare. Tanti i temi affrontati, quello dei bassi salari, delle politiche fiscali, oltre alle richieste di rafforzare la sanità e la scuola pubblica. Durante l’incontro, Landini ha ribadito i concetti espressi il giorno prima all’assemblea del sindacato a Bologna. "Discuterne – ha ricordato anche a Empoli il leader di Corso d’Italia – significa tornare a occuparsi delle condizioni di tutti quelli che rappresentiamo, chiedere loro se sono d’accordo con la nostra piattaforma, se sostengo la mobilitazione, così da avere più forza nel confronto con il governo". Soddisfatto il segretario regionale Cgil, l’empolese Rossano Rossi: "Una bella esperienza - ha detto - Sammontana, azienda a conduzione familiare in un panorama dominato da multinazionali, rappresenta un valore aggiunto per il territorio e non solo". L’assemblea si è chiusa con il voto unanime alla mobilitazione.

Ylenia Cecchetti