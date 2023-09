Landini all’assemblea della Sammontana

Sarà un’assemblea partecipatissima, con almeno 300 persone. Tutti i lavoratori saranno riuniti, con i vari turni confluiti in via eccezionale, per assistere all’incontro con il segretario nazionale della Cgil, Maurizio Landini (foto), che mercoledì dalle 11 è atteso nello stabilimento della Sammontana a Empoli. Un evento che non era mai accaduto prima in una fabbrica dell’Empolese Valdelsa. Non a caso è proprio alla Sammontana che Rossano Rossi, segretario regionale Cgil eletto a inizio 2023, ha lavorato per anni iniziando la propria carriera sindacale come delegato di base per poi entrare nel coordinamento nazionale Rsu oltre che nel direttivo nazionale Cgil. "Empoli se lo merita - commenta Rossi - Landini ha mantenuto la promessa. La prima tappa sarà al Pignone a Firenze, poi Empoli, infine Fornacette, Pisa. Questo evento mi rende orgoglioso".