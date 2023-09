Arezzo, 9 settembre 2023 – L'Amen BC Servizi supera la Sicoma Valdiceppo nel secondo test stagionale. Al Palasport Estra sugli scudi i nuovi arrivati amaranto Zocca e Semprini Amen BC Servizi Arezzo-Sicoma Valdiceppo 76-59 Parziali: 21-18; 24-11; 13-22; 18-8 Amen BC Servizi: Pelucchini 8, Toia 5, Iannicelli 9, Jankovic 7, Vagnuzzi, Zocca 18, Nica, Rossi 8, Semprini 13, Giommetti, Provenzal 4. All. Evangelisti Ass. Liberto Seconda uscita stagionale per l’Amen BC Servizi che al Palasport Estra Mario D’Agata si è confrontata con la Sicoma Valdiceppo formazione che disputerà il campionato di Serie B Interregionale nel girone Abruzzo-Marche-Umbria. Il risultato è stato azzerato alla fine di ogni quarto di gioco con gli amaranto che si sono aggiudicati 3 tempi sui 4 disputati. Buone comunque le indicazioni per coach Evangelisti con la squadra che nei momenti di gioco in velocità riesce a strappare gli applausi del pubblico aretino. Ancora fermo ai box Calzini, nell’Amen BC Servizi è stato Zocca il miglior realizzatore con 18 punti personali, seguito da Semprini con 13. In difesa il quintetto ha avuto modo di prepararsi contro avversari di livello, in particolare il centro lituano Rimsa di Valdiceppo, alto 208 centimetri, che si è tra l’altro distinto nel terzo quarto per una serie di triple. Il processo di avvicinamento al campionato della SBA proseguirà con un altro impegno Mercoledi 13 settembre quanto l’Amen BC Servizi sarà impegnata alle 20.30 sul parquet della Stosa Cucine Virtus prossima rivale degli amaranto nella Serie B.