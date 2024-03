L'Amen BC Servizi Arezzo torna in campo Domenica al Palasport Estra

Arezzo, 1 marzo 2024 – Archiviata la settimana di sosta l'Amen BC Servizi Arezzo si appresta a tornare in campo per la seconda fase del Campionato di Serie B. la SBA grazie all'ottavo posto conquistato nella prima parte di stagione si è qualificata per il PlayIn Silver, un girone da 8 squadre che premierà le prime due classificate con l'accesso ai PlayOff Promozione. Il primo avversario da incrociare per gli amaranto è la Gulliver Derthona che Domenica alle ore 18 arbitri Mammoli di Perugia e Antonelli di Spoleto (PG) sarà di scena al Palasport Estra. Derthona è una delle società che dopo aver raggiunto la Serie A1 sta investendo maggiormente nel settore giovanile facendo partecipare il proprio gruppo Under 19 Eccellenza, fresco di secondo posto alla Next Gen Cup, al campionato di Serie B dove i piemontesi hanno chiuso la prima fase a quota 24 punti. All'energia e alla qualità dell'avversario va aggiunto che Derthona in questa seconda fase dove si tiene contro degli scontri diretti della prima partirà da 8 punti in graduatorio contro i 2 dell'Amen BC Servizi, ad ulteriore conferma delle potenzialità di questa squadra. Per tutti i sostenitori amaranto sarà l'occasione per vedere sul parquet del Palasport Estra alcuni dei migliori prospetti giovanili presenti in Italia, appuntamento fissato per Domenica 3 Marzo alle ore 18. Per il settore giovanile weekend di scontri diretti per le formazioni amaranto, l'Under 14 Elite gioca d'anticipo Venerdi contro Prato nello scontro tra capoliste del campionato, mentre Lunedi alle 20.30 al Palasport Estra l'Amen Under 19 Gold cercherà di confermare la propria imbattibilità contro un avversario tosto come la Laurenziana, in palio punti pesanti per la seconda fase di questo campionato. Lunedi poi il Palasport Estra sarà teatro dell'allenamento della Selezione Femminile Toscana dell'annata 2011/2012 dove saranno impegnate anche le portacolori della Scuola Basket Arezzo Elisa Caccialupi, Agata Pino, Gaia Tahiraj oltre ad Asia Cappelli che disputa il campionato Under 13 con la SBA grazie alla collaborazione con il Basket Poppi.