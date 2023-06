La trasformazione del tessile "Così il fast-fashion ha inciso"

La crisi dell’industria tessile, l’ascesa del settore delle confezioni, il dimezzamento degli addetti alla produzione. Ma anche la speranza del rilancio tramite i fondi Pnrr, attraverso la riduzione delle delocalizzazioni e grazie all’aumento delle esportazioni pratesi all’interno dell’Europa. Di tutto questo parla l’ex sindaco di Prato, Marco Romagnoli nel libro "Struttura e problemi del distretto pratese (2010-2022)", volume che analizza l’andamento dell’economia di Prato fra crisi delle imprese italiane e la crescente espansione dell’imprenditoria cinese. Il libro fa seguito alla precedente analisi di Romagnoli: "Sviluppo economico e governo locale. Il distretto industriale di Prato 1944-2009" che esaminava le vicende dell’industria, l’evoluzione della popolazione e il ruolo del governo locale nell’arco di 65 anni.

"Una delle risultanze dello studio è la conferma del declino delle caratteristiche che avevano contraddistinto la storia pratese – spiega Romagnoli –. L’industria trainante, il tessile, ha subito un drastico ridimensionamento tra il 2000 e 2010 dimezzando il numero degli addetti da 30.000 a 16.000, con una successiva stabilizzazione che non ha però fermato una continua erosione di imprese, addetti, e di capacità produttiva. La causa principale è stata la grande espansione del commercio internazionale a seguito della liberalizzazione degli scambi che ha favorito le multinazionali localizzate nei paesi a basso costo e, in particolare, l’ascesa della Cina come polo manifatturiero mondiale". Romagnoli nel libro ricorda anche come sulle difficoltà dell’imprenditoria pratese abbia inciso "l’affermarsi del fast-fashion, che ha portato a un incremento dei consumi di abbigliamento di bassa qualità e breve durata, obbligando l’industria tessile a tempi di produzione sempre più ridotti, contrazione dei margini di redditività, innalzamento della produttività, bassi salari". "Questo contesto ha aggravato i problemi interni al sistema produttivo locale nei rapporti tra committenti e terzisti – aggiunge -, riducendo profitti e investimenti, contenendo tariffe e salari, restringendo la base produttiva con la chiusura di migliaia di imprese".

Di pari passo la costante crescita del settore delle confezioni che "ha potuto beneficiare degli spazi abbandonati dal tessile, bassi salari, diffusa evasione fiscale e contributiva, ridotte condizioni di sicurezza e salubrità". "L’industria delle confezioni ha ormai superato il tessile per numero di imprese, addetti e, dal 2019, anche nel volume delle esportazioni" ricorda Romagnoli. Infine lo sguardo al futuro. "L’Europa ha adottato una serie di provvedimenti per contrastare l’eccesso di consumi di abbigliamento a basso costo – conclude Romagnoli –, e incentivare l’uso di materiali sostenibili. Per Prato questo apre prospettive importanti. La sfida oggi è utilizzare al meglio i fondi Pnrr, e sfruttare la riorganizzazione dell’economia europea e mondiale".

Stefano De Biase