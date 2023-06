La Toscana cresce ma non corre "Il Pnrr vale l’1% in più di occupazione"

FIRENZE

Ieri a Palazzo Strozzi Sacrati il direttore di Irpet, Nicola Sciclone, ha presentato il rapporto sull’economia toscana.

Qual è la situazione?

"La Toscana cresce, ma non corre e la crescita del Pil non si è estesa in modo uguale in tutti i settori".

Cosa serve per il rilancio?

"Serve in qualche modo una svolta: abbiamo la possibilità di realizzarla perché le risorse del Pnrr sono molte e possono modificare il ritmo di crescita e quindi le condizioni economiche in essere di questa regione. Possono garantirci anche in prospettiva un’occupazione di qualità capace di assecondare e alimentare delle occupazioni più qualificate, e assecondare le aspettative non solo di chi domanda ma anche di chi offre lavoro. L’importante è che queste risorse siano fatte cadere velocemente a terra".

Pnrr, a che punto siamo?

"A 7,4 miliardi di progetti finanziati del Pnrr, anche se la regione ha un potenziale maggiore, da 8,6 miliardi. Di questi 7,4 miliardi, 4,8 sono di opere pubbliche, 1,3 per l’acquisto di beni e servizi e altrettanti per incentivi e contributi alle imprese".

Quali gli effetti del Pnrr?

"Ogni 10 euro di spesa attivano 7,4 euro di Pil in Toscana. In sostanza, vale il +0,8% di Pil ( 960 milioni di euro l’anno) e l’1% in più di occupazione, equivalenti a oltre 16mila assunzioni in più l’anno".

Il decreto Lavoro favorirà le assunzioni a tempo indeterminato?

"L’allentamento delle causali non avrà effettivi significativi sulla composizione delle assunzioni per tipologia contrattuale. Solo il 6% dei lavoratori e il 7% delle imprese toscane saranno infatti interessati da questo cambio di regole e in generale sono più gli incentivi alle imprese a favorire le assunzioni a tempo indeterminato".

E il taglio del cuneo fiscale?

"Si tradurrà in 41 euro di reddito disponibile in più al mese dopo il pagamento delle imposte – che si sommerà all’incremento dovuto al taglio precedente – pari a 500 milioni in più nelle tasche dei dipendenti toscani. Anche la riforma del reddito di cittadinanza avrà una ricaduta, con 12mila famiglie tagliate fuori, pari a 37mila toscani, che saliranno a 55mila a regime perché la richiesta dello Strumento di formazione e lavoro non è rinnovabile".

Monica Pieraccini