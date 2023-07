La terza edizione dell’“Aquila d’Oro” in Fortezza

Arezzo, 11 luglio 2023 – Stasera alle 21,5 la Fortezza ospita una notte di premiazioni, esibizioni e intrattenimento, filo conduttore i valori dello sport. E’ la terza edizione dell’“Aquila d’Oro” un appuntamento dell’estate aretina alla presenza di grandi ospiti del calibro del Commissario Tecnico della nazionale di ciclismo su strada Daniele Bennati e dell’artista Sergio Sgrilli da Zelig. L’evento, organizzato dalla Ginnastica Petrarca con Comune e Coni, ha il patrocinio della Regione ed è l’apertura del calendario estivo della Fondazione Guido d’Arezzo. Un’occasione per valorizzare sportivi e testimonial della società civile che rappresentano un positivo esempio di impegno, determinazione, resilienza, etica e fair-play. La serata sarà aperta dal ritmo della Fanfara dei Bersaglieri di Siena, poi il messaggio del presidente nazionale del Coni Giovanni Malagò e la consegna del “Premio Aquila d’Oro - Il valore nel successo” a Daniele Bennati che, nonostante gli impegni del Tour de France come Ct della nazionale italiana, ha accolto l’invito. I premi “Aquila d’Oro” nelle diverse categorie: per “Impegno e determinazione” saranno insigniti la pallavolista Valentina Biccheri e l’imprenditore Santino Menchetti, per “Resilienza” sono attesi la nuotatrice Emma Lancini e il presidente delle Misericordie d’Italia Domenico Giani, per “Etica e fair-play” il Gruppo Sportivo Vigili del Fuoco e la direttrice del Museo Archeologico “Mecenate” Maria Gatto. Uno speciale riconoscimento al miglior giovane sportivo del territorio aretino individuato con un sondaggio social, che sarà rivelato durante la serata e che riceverà la prima edizione del “Premio Aquila d’Oro -Giorgio Cerbai” alla memoria dello storico delegato provinciale Coni. Ospite l’attore, comico e cantante Sergio Sgrilli tra i più amati protagonisti di Zelig e un estratto del monologo teatrale “Bicicletteide” di Samuele Boncompagni, esibizioni di danza della compagnia di Nicoletta Tinti e coreografie del gruppo Gymnaestrada della Ginnastica Petrarca.