La Regione e i contributi per la fauna ittica

Salvaguardare la fauna ittica specialmente delle acque interne e preservare la pescosità e gli ecosistemi. Con questo obiettivo la giunta regionale toscana ha rinnovato anche per il 2023 il contributo annuale per l’associazionismo alieutico. Considerato che ai fini della gestione della fauna ittica e della pesca sportiva si rende necessario sostenere anche l’attività di vigilanza ittica portata avanti dalle guardie delle associazioni, il contributo di 30mila euro stanziato dalla giunta serve a far fronte ai costi delle attività, che comprendono anche formazione per l’abilitazione e l’aggiornamento dei volontari. La Regione intende anche valorizzare l’importante azione di presidio svolta dall’associazionismo. Nel 2023 svolti oltre 1400 servizi di vigilanza dalle guardie volontarie sotto il coordinamento della Polizia provinciale.