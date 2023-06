La Nazione di Firenze segue i suoi lettori anche in vacanza, 3 mesi di abbonamento al prezzo di uno!

Il vostro quotidiano resterà con voi per tutta l’estate. Grazie a una speciale promozione, La Nazione vuole seguire i suoi lettori anche in vacanza, nei momenti di relax, al mare o in montagna, nelle parentesi dello svago da trascorrere con gli amici o con la famiglia, ma anche nella quotidianità di chi resta in città. Notizie, ultimi aggiornamenti, informazioni di servizio, gli spettacoli dell’estate. Tutto questo con tre mesi di abbonamento all’edizione digitale de La Nazione, al prezzo di uno. Il quotidiano sarà così sfogliabile su pc, tablet e smartphone per 90 giorni al prezzo complessivo di 13,99 euro. Da casa, in ufficio, dalla spiaggia, sui vostri schermi potrete consultare i contenuti del quotidiano cartaceo, ma in formato digitale. E con soltanto un euro in più sarà possibile avere l’accesso illimitato a tutti i contenuti del sito www.lanazione.it, dove le notizie sono in continuo aggionamento durante l’intera giornata. Da sottolineare che il prezzo in promozione è valido sia sugli abbonamenti mensili, sia su quelli annuali senza alcun vincolo di durata. Inoltre l’abbonamento può essere disdetto in qualsiasi momento. A questo punto non resta che sottoscrivere la promozione collegandosi all’indirizzo web www.lanazione.itabbonati.