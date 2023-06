La maratona della Fimer continua Ancora due mesi col fiato sospeso

di Alberto Pierini

TERRANUOVA (Arezzo)

Ci sono anche gli agenti della Digos ai cancelli della Fimer nel giorno delle riunioni infinite. I cancelli sono chiusi come sempre, ma intorno gli operai stazionano fissi in attesa di notizie. Il Cda ha chiesto un rientro immediato al lavoro dopo un mese di occupazione continuata H24, anche se fatta in punta di piedi e nel pieno rispetto delle regole. E una parte del Cda è lì dentro, insieme ai sindacati.

A metterci la faccia, come già era successo in tribunale, è Luca Bertazzini, il consigliere che ogni volta precisa di essere ingegnere e non avvocato come lo chiamano i più. Era arrivato nel primissimo pomeriggio, intorno alcuni agenti di controllo. Il timore, è chiaro, che potesse finire nel mirino: ma volano solo fischi e i classici "buu". La vicenda ha ormai confermato che i 400 operai della Fimer non superano il rigo, contestano caldamente, ma non più di quanto non facciano i loggionisti della Scala. Oltre non vanno. Perfino in una giornata dal clima incandescente. Alla vigilia era arrivata la decisione del Tribunale di Milano di accogliere la richiesta del Cda: altri due mesi di tempo per formulare la proposta di concordato preventivo. Due mesi per corredare la richiesta con degli investitori in carne e ossa e la garanzia che siano davvero pronti a frugarsi in tasca. Garanzia che al momento non c’è. Due mesi che trasformano la battaglia degli operai in un assedio: perché da un mese a questa parte fanno turni regolari e sognano una ripartenza. E ora sanno che di qui al 21 agosto, la data esatta disposta dai giudici milanesi, tutto rischia di rimanere in stand-by.

O peggio: i giudici fallimentari di Arezzo, prima che scattasse il passaggio delle competenze, avevano stimato che la liquidità sarebbe finita il 15 luglio. Quindi la richiesta degli operai è semplice: ci pagate lo stipendio, a cominciare da giugno? E fino a quando potremo lavorare anche ripartendo da domani?

Il conclave dietro i cancelli è senza soluzione di continuità, Bertazzini sbuca sempre tra i fischi e riparte, ma a quel punto i sindacati lo continuano internamente. All’esterno arrivano solo frammenti di notizie, alle 21 parte un’assemblea ad oltranza, di quelle che potrebbero rimanere nella storia dell’azienda di inverter di Terranuova. Da quanto filtra la garanzia dello stipendio non è granitica, viste le pieghe del concordato. Durante l’incontro c’è anche un collegamento con l’avvocato del Cda, perché convinca gli operai. Il nodo è arrivare al 21 agosto potendo dimostrare la continuità produttiva dello stabilimento. Ma dall’altra parte la volontà è quella di uscire dalla maratona con dei risultati concreti e non con sole promesse.

La sensazione è che l’occupazione proseguirà fino a domani, la data che era stata decisa in assemblea, per poi rientrare progressivamente al lavoro, in uno slalom stretto tra rifornitori non pagati, commesse sospese e clienti in bilico. Ma la notte diventa piccola dietro i cancelli di Terranuova: e le lancette scandiscono il conto alla rovescia verso una decisione che brucia. Perché in ballo non c’è per ora la salvezza della fabbrica e del posto di lavoro: c’è un muro di nebbia fuori stagione nel quale provare a incastrare le proprie vite.