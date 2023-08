La Juve si tiene Dusan. Con Balogun al Chelsea addio a Lukaku-Vlahovic

di Mattia Todisco

Le opzioni stanno cominciando a diventare sempre di meno. Chissà che ad agosto terminato, Romelu Lukaku non si trovi costretto a riconsiderare l’opzione araba così fortemente respinta nei mesi scorsi, nonostante proposte da 50 milioni di euro a stagione. A spedirla era stato l’Al-Hilal, che ha poi deviato le proprie attenzioni su Mitrovic e che quindi potrebbe essere fuori dalla corsa anche a settembre, quando il mercato della Pro Saudi League sarà ancora aperto. Saranno semmai altri club a doverci pensare, anche perché l’ipotesi europea si sta facendo per “Big Rom“ più remota. Il Chelsea ha deciso di acquistare Balogun dall’Arsenal, il che chiude presumibilmente le porte all’arrivo di Vlahovic in un possibile scambio con il belga. Inoltre i bianconeri (che per il serbo potrebbero ancora ascoltare eventuali offerte dal Paris Saint-Germain) hanno puntato altri bersagli grossi, vedi Berardi, per il quale non è escluso un ritorno di fiamma in extremis con il Sassuolo. La Roma è una candidata solo nel caso in cui i Blues dovessero aprire all’ipotesi prestito e con una forte percentuale d’ingaggio pagata da Londra. Il resto del Vecchio Continente non si è messo in fila, mentre al Milan ha bussato direttamente Lukaku, per ora senza ricevere particolari attenzioni nonostante i rossoneri cerchino una punta.

Pioli vuole un vice Giroud, l’obiettivo è portare a casa un giovane, che potrebbe essere Hugo Ekitike. Il pressing sul ventunenne francese del PSG aumenterà qualora si dovesse aprire una casella in rosa, in un attacco dal quale dovrebbero uscire Colombo (che vuole spazio per giocare) e Origi, se non fosse che come il connazionale Lukaku ci sono grosse difficoltà a trovare una destinazione.

È invece a Milano per le visite mediche Alexis Sanchez, restando in tema di attaccanti. Il cileno svolgerà oggi le visite mediche e firmerà un biennale tra milioni a campionato. Sostituirà Joaquin Correa, acquistato dall’Olympique Marsiglia (dal quale Sanchez è uscito come svincolato al 30 giugno) in prestito con diritto di riscatto. Si tramuterà in obbligo se i francesi entreranno in zona Champions. Ora Inzaghi aspetta solo Benjamin Pavard, il cui trasferimento all’Inter è pressoché sicuro, perché il Bayern Monaco non vuole rinunciare ai 30 milioni più 2 di bonus promessi per un calciatore in scadenza a metà 2024. Di incerto ci sono le tempistiche: i bavaresi vorrebbero prima trovare un sostituto, daranno probabilmente il via libera nelle prossime ore, ma non abbastanza in fretta per cominciare e terminare l’iter che porta al tesseramento entro Cagliari-Inter di lunedì sera.