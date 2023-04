La Ginnastica Petrarca vola al Campionato Italiano di Squadra Allieve

Arezzo, 24 aprile 2023 – La Ginnastica Petrarca conquista la qualificazione per le finali del Campionato Italiano di Squadra Allieve Gold di ginnastica ritmica. Il traguardo è stato raggiunto da Giulia Aritti del 2011, Caterina Falomi del 2012 e Linda Fiorucci del 2013 che sono scese in pedana a Pescara nella Zona Tecnica Interregionale dove, chiudendo al quinto posto, hanno centrato il pass per rientrare tra le migliori formazioni di tutta la penisola che potranno ora contendersi il tricolore. Queste tre ragazze vivranno le emozioni di rappresentare la società petrarchina nella finale nazionale in programma da venerdì 12 a domenica 14 maggio ad Ancona.

La stagione era stata aperta dall’ottimo terzo posto nel campionato regionale a squadre che era valso l’accesso all’impegnativa Zona Tecnica Interregionale in cui le aretine si sono confrontate con coetanee da Toscana, Lazio e Sardegna. La positiva alternanza tra esercizi collettivi, individuali e in coppia ha meritato un buon punteggio da parte della giuria che è valso il quinto posto e, soprattutto, che ha permesso di festeggiare il raggiungimento dell’obiettivo stagionale di rientrare nella ristretta cerchia di realtà che fino all’ultimo saranno in corsa per il titolo italiano, a conferma del buon lavoro di preparazione impostato dalle allenatrici Benedetta Moroni e Francesca Lapi insieme ad Anna Bigi, ad Aurora Peluzzi e alla coreografa Stefania Pace. «Questa qualificazione - commenta Simone Rossi, presidente della Ginnastica Petrarca, - è un altro risultato importante in una strada ancora lunga. È importante perché testimonia come la strada intrapresa sia giusta per riuscire in futuro a regalarci soddisfazioni ancora più significative. Siamo contenti, inoltre, per il percorso di crescita che queste atlete hanno vissuto, arrivando a meritarsi un palcoscenico tanto importante».

La Ginnastica Petrarca ha trovato soddisfazioni anche nella prima prova del campionato Allievi di serie D di ginnastica artistica maschile dove ha debuttato a Livorno con un buon secondo posto nella classifica finale. Andrea Giovannini, Alecsandru Musgociu, Andrea Palarchi e Daniel Rossi, accompagnati dal tecnico Alessandro Sadocchi, si sono alternati nei diversi esercizi a corpo libero, cavallo con maniglie, volteggio, parallele, sbarra e minitrampolino dove hanno dimostrato una buona preparazione che testimonia la costante crescita del movimento petrarchino. I riflettori saranno ora orientati verso Ancona dove venerdì 5 maggio è in calendario la terza e ultima prova del campionato nazionale di serie B.