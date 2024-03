Arezzo, 26 marzo 2024 – La Ginnastica Petrarca vince un titolo toscano con Giulio Bartalini. Il giovane atleta aretino, nato nel 2012, è sceso in pedana a Livorno nella seconda e ultima prova del Campionato Individuale Regionale Gold dove ha meritato il gradino più alto del podio nella categoria Allievi 4^ Fascia. Bartalini ha eseguito un programma completo tra tutti i diversi esercizi della disciplina dove ha dimostrato la propria preparazione tecnica e il proprio carattere, meritando valutazioni positive da parte della giuria e confermando così il primo posto già ottenuto anche nella gara d’esordio. Il titolo di campione regionale dà seguito alla vittoria del Test Nazionale del 2023 in cui il ginnasta petrarchino era risultato il migliore in assoluto della sua fascia d’età e permette di guardare con particolare ottimismo verso i prossimi impegni, a partire dalla Zona Tecnica Interregionale in programma da venerdì 12 a domenica 14 aprile nella pavese Mortara che permetterà di definire le qualificazioni per le finali dei campionati italiani.

La squadra della Ginnastica Petrarca presente al Campionato Individuale Regionale Gold ha registrato anche le ottime prove di Niccolò Scatragli e di Alessandro Ferrini che, tra gli Allievi 1^ Fascia, hanno centrato rispettivamente il quarto e il quinto posto al termine della prova all-around tra tutti gli attrezzi della specialità. Bei risultati sono arrivati anche da due atleti cresciuti nella Ginnastica Petrarca ma attualmente tesserati per il Gruppo Sportivo Vigili del Fuoco, con il titolo regionale festeggiato da Pietro Violetti del 2014 che è risultato il migliore della Toscana tra gli Allievi 2^ Fascia e con Andrea Giovannini che ha chiuso al sesto posto tra gli Allievi 4^ Fascia. Un podio regionale è stato raggiunto poi da Alecsandru Gigi Musgociu che, nella seconda giornata del Campionato Individuale Silver a Livorno, si è piazzato secondo negli anelli tra gli Junior 1, infine Andrea Palarchi ha ben figurato negli Allievi 3^ Fascia con un settimo posto ottenuto dopo le prove a corpo libero, cavallo con maniglie, anelli, volteggio, parallele e sbarra. Questi risultati premiano il lavoro quotidianamente condotto in palestra dallo staff tecnico petrarchino della ginnastica artistica maschile coordinato da Stefano Violetti con Jacopo Pineschi come responsabile del settore Gold, con Anna Piazza e con Alessandro Sadocchi che collaborano per la preparazione e per la generale crescita di bambini e ragazzi che sono sempre più capaci di trovare soddisfazioni nelle più importanti gare delle rispettive categorie. «Il 2024 della Ginnastica Petrarca è già stato arricchito da tre titoli regionali - ricorda il presidente Simone Rossi, - con la vittoria di Bartalini nella ginnastica artistica maschile che segue di poche settimane i successi ottenuti nei campionati individuali e di squadra delle Allieve della ginnastica ritmica. Questi risultati testimoniano l’eccellenza della nostra società nell’insegnamento delle diverse specialità ginniche maschili e femminili, con gli staff tecnici a cui va la nostra gratitudine per la capacità di mostrare come visione, programmazione e lavoro possano permettere di raggiungere le più alte vette della ginnastica giovanile. La società è concentrata e sta investendo molto sulla valorizzazione del potenziale di bambini e bambine che possano, un giorno, arrivare a rappresentare la ginnastica aretina nei massimi palcoscenici regionali e nazionali, con la consapevolezza che stiamo gettando le basi per arrivare a raggiungere importanti traguardi».