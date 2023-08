La Ginnastica Petrarca verso la stagione sportiva 2023-2024

Arezzo, 10 agosto 2023 – La Ginnastica Petrarca è proiettata verso la ripresa delle attività rivolte a bambini, ragazzi e adulti. Mercoledì 6 settembre è la data segnata sul calendario per l’avvio della stagione sportiva 2023-2024 quando è in programma una giornata di prova a porte aperte che permetterà a ogni aspirante ginnasta di misurarsi tra giochi, esercizi e percorsi delle diverse specialità. Questo Open Day, ospitato dalla palestra cittadina di San Lorentino, è rivolto a bambine e bambini nati dal 2019 e farà affidamento sul coinvolgimento dello staff tecnico petrarchino che proporrà una lezione gratuita in cui vivere le prime esperienze in pedana, restando a disposizione delle famiglie per illustrare l’attività e per rispondere a tutte le loro domande.

“Petrarca… esperienza da vivere” è lo slogan della nuova stagione che sintetizza la ricchezza dell’attività ginnica nella formazione e nella crescita di ogni giovane atleta attraverso una pratica che sintetizza crescita motoria, emozioni, acquisizione di valori, socializzazione e confronto con gli altri. Questa finalità anima la Ginnastica Petrarca fin dalla sua fondazione nel lontano 1877 e sarà rinnovata con la previsione di corsi diversificati che spaziano tra tutte le discipline del movimento ginnico. Per i più piccoli a partire da quattro anni saranno previsti corsi ludico-motori di avviamento, con bambine e bambini che verranno inseriti in gruppi omogenei a seconda dell’età e che saranno guidati da istruttori qualificati e brevettati che garantiranno la qualità di un’attività orientata a un armonioso sviluppo fisico. Ogni atleta verrà poi orientato verso la disciplina più adatta alle proprie caratteristiche e alle proprie passioni, dando il via a un percorso che potrà poi proseguire negli anni successivi con l’ingresso nei settori pre-agonistici o agonistici di Ginnastica Ritmica e Ginnastica Artistica Maschile e Femminile che, al fianco della Gymnaestrada, vedono la Ginnastica Petrarca impegnata in ambito regionale, nazionale e anche internazionale. Il programma dei corsi è arricchito poi dalla Ginnastica Artistica per Adulti, dalla Ginnastica Dolce per la Terza Età e dal Pilates che permettono a persone di tutte le età di svolgere un’attività motoria con elementi tratti da diverse discipline ginniche e basati sull’esecuzione di movimenti naturali del corpo con gli obiettivi di stare bene, mantenere la forma e rafforzare muscolatura e articolazioni. L’Open Day anticiperà l’avvio dei veri e propri corsi in programma da lunedì 18 settembre, con la Ginnastica Petrarca che rinnoverà la propria attenzione verso la dimensione sociale dello sport e le esigenze delle famiglie offrendo due lezioni gratuite a ogni nuovo iscritto. Per ulteriori informazioni o per prenotare la giornata del 6 settembre è possibile chiamare il 340/98.10.182 o scrivere a [email protected], inoltre ulteriori aggiornamenti saranno disponibili sui canali social della società (Facebook, Instagram e TikTok).