petrarca

Arezzo, 23 marzo 2023 – La Ginnastica Petrarca sul podio del Campionato Regionale di Squadra Allieve Gold. La seconda prova della manifestazione di ginnastica ritmica è andata in scena a Viareggio dove sono state protagoniste tre giovani atlete della società aretina che, con talento e carattere, sono emerse dal confronto con coetanee del resto della Toscana e hanno centrato il terzo posto nella classifica finale. Questo piazzamento è valso l’accesso alla Zona Tecnica Interregionale in programma sabato 22 aprile a Ortona dove si sfideranno le formazioni emerse dai diversi campionati regionali per definire le qualificazioni per le successive finali nazionali che assegneranno il tricolore.

Il Campionato Regionale di Squadra ha impegnato Giulia Aritti del 2011, Caterina Falomi del 2012 e Linda Fiorucci del 2013 che si sono alternate in pedana tra esercizi collettivi, individuali e in coppia con positive esecuzioni che sono state premiate dalla giuria con il terzo miglior punteggio. Il risultato testimonia il percorso di crescita vissuto dal settore avanzato Gold di ginnastica ritmica della Ginnastica Petrarca con un attento lavoro in palestra condotto dallo staff tecnico composto dalle allenatrici Francesca Lapi, Benedetta Moroni e Anna Bigi in sinergia con la coreografa Stefania Pace, permettendo alle singole atlete di acquisire una sempre maggior padronanza dei diversi attrezzi della disciplina e di migliorare costantemente le loro prestazioni. La squadra avrà ora un mese a disposizione per perfezionare ulteriormente i diversi esercizi in preparazione all’emozionante e impegnativo palcoscenico della fase interregionale.

«Ci congratuliamo con le nostre atlete e con le nostre allenatrici - commenta Simone Rossi, presidente della Ginnastica Petrarca, - per la determinazione, il carattere e le capacità tecniche con cui hanno affrontato la prova e con cui sono riuscite a portarsi ai vertici del campionato regionale. Nella Ritmica, lo sappiamo, abbiamo davanti un lungo e sfidante cammino, ma questi risultati ci dicono che siamo sulla giusta strada».