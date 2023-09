La fabbrica del cioccolato si allarga. Nascono i Baci Perugina al caffè

Nascono i Baci Perugina al caffè. L’idea di questa nuova creazione nasce a Perugia nello stabilimento di San Sisto e nella Scuola del cioccolato dello stabilimento, vero e proprio laboratorio creativo in cui si continua a fare sperimentazione ed innovazione grazie alla sapienza dei maestri cioccolatieri.

L’azienda sottolinea che "l’intenso aroma del caffè si lega al morbido gusto del cioccolato, creando un delicato equilibrio al palato". Per la Perugina, che fa parte del gruppo Nestlé, "un connubio destinato al successo, grazie anche all’amore che l’Italia nutre per il rito legato al consumo di questa bevanda: secondo diversi studi, infatti, l’ottanta per cento della popolazione dai diciotto anni in su consuma abitualmente il caffè. Ma non solo, un’altra ritualità a cui gli italiani non sanno rinunciare è il cioccolato".

Nei nuovi Baci, una copertura di cioccolato fondente Luisa al gusto di caffè avvolge il morbido cuore al gianduia con granella di nocciole ed estratto di caffè, coronato "dall’inconfondibile" nocciola intera. Anche l’incarto in alluminio che abbraccia ogni singolo cioccolatino richiama i colori della bevanda, e viene impreziosito da luminose stelle dorate.

Con l’ultima variante – si spiega ancora nel comunicato della Perugina – viene introdotta anche una grafica "rinnovata e contemporanea che mantiene però intatta l’anima di Baci". Una "nuova immagine di marca su tutte le confezioni, e la variante al caffè è proprio la prima che per l’occasione sfoggia questo nuovo abito".