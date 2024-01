Arezzo, 13 gennaio 2024 – La Chimera Nuoto rinnova il progetto “Nuoto in cartella”. L’iniziativa, ospitata dalle vasche del Palazzetto del Nuoto di Arezzo, è motivata dalla volontà di divulgare l’apprendimento del nuoto nelle fasce d’età tra due e cinque anni in un percorso progressivo che spazia dalle attività ludiche all’apprendimento del galleggiamento in acqua profonda. I bambini del nido dell’infanzia e della scuola materna “Maria Consolatrice” saranno i primi a entrare in vasca per cinque lezioni per classe che si svolgeranno in orario mattutino per tutti i mercoledì e i giovedì fino al 30 maggio, con circa cinquanta date già pianificate e in calendario. Ogni classe sarà guidata dagli istruttori della Chimera Nuoto e accompagnata dalle stesse insegnanti della scuola che, sotto il coordinamento di Carla Mazzoli, collaboreranno attivamente anche allo svolgimento delle lezioni.

Il principale obiettivo è lo sviluppo della sicurezza in acqua attraverso le attività motorie dei laboratori proposte dal gruppo di istruttori della società aretina. Giuditta Rachini e Martina Taffini svolgeranno le lezioni per introdurre i bambini alla conoscenza dell’ambiente, per imparare a muoversi autonomamente in vasca piccola, per entrare in acqua profonda e per sperimentare le attività che portano ad acquisire le prime forme di galleggiamento. Questo percorso è orientato a sviluppare una progettualità costante e continuativa del Palazzetto del Nuoto rivolta alle scuole e fa perno su metodologie ormai rodate che permettono di vivere con serenità l’acqua alta anche a bambini e ragazzi alle prime esperienze in piscina. «Le precedenti esperienze - spiega Marco Magara, presidente della Chimera Nuoto, - hanno dimostrato come anche i principianti, al termine del percorso, abbiano imparato a galleggiare e a nuotare i primi tratti a stile libero, denotando velocità di apprendimento e acquisendo sicurezza nelle acque. L’auspicio è di condurre i giovani studenti in un emozionante percorso alla scoperta del nuoto che potrà poi proseguire anche nelle tradizionali lezioni della scuola nuoto pomeridiana».