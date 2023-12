Italia sei bellissima verso Parigi. Abbuffata di ori agli Europei in corta. Pilato al top e Razzetti è da record

"Ci ho messo il cuore", dice Quadarella, mentre Razzetti ammette di essere stato caricato "Dal sentir suonare così tante volte l’inno". Sei ori, una pioggia d’argenti e un bronzo, così, armata dallo spirito di squadra, l’Italnuoto s’è desta, nel giorno più bello dei campionati Europei di nuoto in vasca corta a Otopeni, in Romania. Infilata di successi e 2° posto nel medagliere.

Una giornata da sogno che ieri si è aperta con una doppietta. L’Italia è padrona del podio dei 50 rana maschili. Oro per il lombardo Nicolò Martinenghi, in 25”66. Argento per l’emiliano Simone Cerasuolo. Anche Lorenzo Mora, con una gara in rimonta, si guadagna la medaglia del metallo più prezioso nei 200 metri dorso. L’azzurro ha nuotato in 1’48”43, nuovo record italiano, e si dice "soddisfatto di aver risollevato la settimana".

Medaglia d’oro nella finale dei 400 stile libero femminili alla romana Simona Quadarella (3’59”50). "Ci ho messo il suore - commenta –, ho avuto la forza di cancellare le delusioni". Dominio poi di Alberto Razzetti con il tempo di 3.57.01 che polverizza il suo record nei 400 misti. Doppietta sfiorata nei 50 metri rana femminili. Prima Pilato e terza Nocentini. L’argento dei cento stile libero porta invece il nome di Alberto Miressi. La ciliegina sulla torta è la vittoria nella staffetta mista 4x50 centrata da Lorenzo Mora, Nicolo’ Martinenghi, Silvia Di Pietro e Jasmine Nocentini.