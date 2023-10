Interregionale di fioretto, esordio brillante per la scherma aretina

Arezzo, 23 ottobre 2023 – Parte alla grande la stagione del Circolo Schermistico Aretino che schiera ben 14 fiorettisti alla prima prova interregionale Under 14 di fioretto, in programma a Chiavari.

Nella categoria bambine trionfo per Anna Peruzzi, 5° in classifica dopo i gironi preliminari, nelle fasi di eliminatorie ritrova pian piano la fiducia fino a raggiungere la finale ed aggiudicarsi la vittoria all’esordio nelle competizioni del circuito federale. Nella stessa gara bravissima anche Greta Livi, dopo l’en plein di vittorie nel girone si posizionava al primo posto del tabellone di eliminazione diretta prima di essere sconfitta per l’accesso nelle prime 8, concludendo la gara al 9°posto.

L’altro successo arriva da Federica Gamberini, impegnata nella categoria ragazze/allieve. Girone preliminare superato senza ostacoli, avanza nel tabellone di diretta dove si arrende solamente alla forte schermitrice di Agliana della categoria superiore per l’accesso in semifinale. Conclude 5° assoluta e 1° della categoria ragazze. Risultato strepitoso vista la condizione fisica di Federica appena uscita dalla convalescenza per una brutta frattura al polso della mano armata che l’ha vista costretta a saltare la preparazione estiva e tutta la prima fase della stagione.

Nella categoria maschietti medaglia d’argento per Davide Toscanini, di bronzo per Costantino Marmorini, 7° posto per Jacopo Scatragli e 9° posto per Niccolò Muratori Mazzera. Bellissima prestazione per tutti, peccato per il doppio derby aretino Scatragli-Muratori per l’accesso nel tabellone degli 8 e Toscanini-Scatragli per l’accesso in semifinale, senza i quali avrebbero potuto puntare ad un podio tutto amaranto.

Doppia finale ad 8 per Alice Stanganini (5°) e Caterina Ceccherini (8°) tra le giovanissime. Quest’ultima, partita con un po’ di indecisione nel girone preliminare, si prende la rivincita nella fase eliminatoria battendo la schermitrice che l’aveva sconfitta nel girone riuscendo ad accedere nelle prime 8.

L’ultimo piazzamento negli 8 arriva da Alberto Burzi, 5° nei giovanissimi, che purtroppo perde 10-9 l’assalto per l’accesso al podio dopo una bella rimonta. Nella stessa categoria bravissimo anche Leonardo Truciolini che conclude 10° dopo il girone preliminare chiuso con 5 vittorie ed 1 sola sconfitta.

Buona prestazione anche per Jacopo Rossi, Edoardo Casini e Valerio Curcio nella categoria ragazzi/allievi, gara di alto livello che vedeva schierati quasi 80 partecipanti.