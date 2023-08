Internet Festival a Pisa Tredicesima edizione

Governare e indirizzare l’evoluzione tecnologica valorizzando le caratteristiche proprie e distintive dell’umanità: intuizione, esperienza, originalità, compassione, responsabilità, empatia, reciprocità. È questa la sfida etica del nostro tempo. Artificiale è la parola chiave dell’edizione numero 13 di Internet Festival – Forme di futuro, la manifestazione che da oltre 10 anni indaga il rapporto della nostra società con il digitale. Con la direzione di Claudio Giua (foto), dal 5 all’8 ottobre 2023 a Pisa il festival accenderà venti location diverse in città, dalle aule delle più prestigiose istituzioni accademiche e di ricerca a musei, centri congressi, cinema e circoli culturali. Decine gli ospiti di fama internazionale attesi per quattro giorni di attività trasversali, dalle conversazioni tecnico-scientifiche agli spettacoli, dalle installazioni interattive ai T-Tour, le attività per bambinie e ragazzie che inizieranno già mercoledì 4 ottobre.