"Innesti" scoverà le nuove startup

Connettere le eccellenze imprenditoriali toscane del settore agroalimentare con le migliori startup innovative e centri di ricerca, in una logica di Open Innovation: è l’obiettivo di "Innesti", il nuovo progetto di Crédit Agricole Italia con Polo tecnologico di Navacchio (Pisa) e Le Village by Ca Parma, e patrocinato dalla Regione Toscana e dalla Fondazione cassa di risparmio di San Miniato. Saranno individuate una decina di aziende partner, mettendo a fuoco le loro esigenze in base a cui fare scouting dei migliori progetti di innovazione a livello nazionale; in un percorso di 34 settimane, momenti conoscitivi tra le imprese partecipanti e le startup selezionate, per favorire il networking e creare opportunità di business, condurranno alla selezione delle migliori proposte di innovazione.