Inizia con una severa sconfitta a Rosignano il campionato di Divisione regionale della Gea

Grosseto, 12 ottobre 2023 - Inizia con una netta sconfitta la stagione della Gea Basketball Grosseto nel campionato di Divisione Regionale 1, la ex serie D. I ragazzi di Marco Santolamazza si sono arresi sul parquet della neopromossa Ineos Rosignano con un inatteso 114-74, che trova una spiegazione nella brutta prestazione difensiva e nella superlativa prova offensiva dei livornesi, che hanno chiuso con il 70% nel tiro da tre. «Ci hanno massacrato con il tiro da fuori dall’inizio alla fine - commenta l’allenatore della Gea, Marco Santolamazza –. Abbiamo sbagliato l’approccio: 74 punti in attacco in trasferta non sono nemmeno pochi, il problema è che abbiamo difesa male, siamo stati pigri, piatti». La Gea ha dovuto subito rincorrere, andando sotto di dodici nei primi 10’, che sono diventati diciotto al riposo e 22 al 30’. Nell’ultimo quarto Rosignano ha infilato un parziale di 15-0 ed è volato verso il +40 finale. "Alla fine ho fatto giocare tutti – sottolinea Santolamazza – ma anche se perdevano di 25 non cambiava niente. Dobbiamo lavorare molto sotto l’aspetto mentale, per trovare un’identità di squadra. Bene i giovani Baccheschi, Delfino e Mazzei». Buono il debutto in maglia biancorossa di Lorenzo Fanelli, 22 anni, ala di 190 centimetri. Il cestista grossetano ha disputato cinque stagioni seniores, debuttando a Isernia in serie D nel 2018-19, proseguendo poi con Team 90 Grosseto (Promozione), Bocconi Milano (C Gold) e due stagioni con Giardini Margherita Bologna in D. Con quella di domenica ha disputato 95 partite, con 897 punti realizzati. Lorenzo si è confermato, è un giocatore esplosivo, dotato di grande fisicità, dinamismo e con grande visione di gioco, che può dare una mano già dall’esordio casalingo di domenica prossima alle 18 contro la Vela Camaiore. INEOS ROSIGNANO: Armillei 13, Bartoli 10, Benci 7, Boldrini 6, Brunelli 16, Maffei 11, Mane 1, Marabotti 2, Ristori 10, Rubini 22, Ticà 16. All. Simone Raspo e Giulio Biancani. GEA GROSSETO: Fanelli 18, Piccoli 17, Furi 16, Delfino 9, Mari 7, Mazzei 5, Baccheschi 2, Romboli, Schiano, Simonelli. All. Marco Santolamazza.