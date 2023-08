Inflazione e beni alimentari a Firenze: +390 euro a famiglia in 7 mesi

Inflazione al 10,4% anche luglio e spesa alimentare sempre più cara. Secondo Coldiretti, sulla base dei dati Istat, nei primi sette mesi del 2023 l’acquisto di cibo e bevande analcolche è costato alle famiglie toscane 390 euro in più. Sei i capoluoghi con un’inflazione sopra la media nazionale: al primo posto Grosseto (+12,7%) seguito da Livorno (+11,5%%) e Pistoia (+11,5%); fuori dal podio Siena (+11,1%) e Massa Carrara (+11%), subito sotto troviamo Lucca (+10,5%); al di sotto Firenze (+9,5%), Arezzo (+9,9%) e Pisa (+9,6%) che chiude la classifica, mentre Prato non viene rilevata. A rallentare la discesa dei prezzi di frutta e ortaggi, che a luglio sono cresciuti rispettivamente del 13,8% e del 19,8%, fa sapere Coldiretti sono le conseguenze dei cambiamenti climatici e dei numerosi eventi estremi che hanno ridotto le disponibilità unite all’aumento della domanda.

Emblematico il caso della frutta la cui richiesta è aumentata del 20% il mese scorso, anche per effetto del grande caldo. "L’inflazione sta rallentando molto lentamente e questo determina il perdurare della lunga fase di sofferenza per le famiglie. Il tasso inflazionistico dei generi alimentari del mese è di poco superiore a quello di un anno fa, quando era al 10%, dopo aver raggiunto a ottobre la vetta del 13,9%. Gli effetti delle misure messe in campo non hanno ancora prodotto risultati evidenti sui prezzi - commenta Letizia Cesani, presidente Coldiretti Toscana - e quindi per le tasche delle famiglie".