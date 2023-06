Inaugurato nuovo sportello decentrato di Arti a Stazzema (Lucca)

La rete regionale dei servizi pubblici per l’impiego arriva a Stazzema (Lucca). L’assessora regionale alla formazione e al lavoro Alessandra Nardini (nella foto) e il sindaco Maurizio Verona hanno inaugurato il nuovo sportello decentrato di Arti, l’Agenzia regionale toscana per l’impiego. Il servizio, rivolto a cittadine, cittadini e imprese sarà operativo dalla prossima settimana ogni martedì dalle 9 13 nei locali del Municipio in piazza Europa 6 a Pontestazzemese (Stazzema). Dopo le aperture in numerosi comuni della provincia, questo nuovo sportello decentrato aumenta la capillarità della rete nei territori della Toscana, erogando prestazioni di prima accoglienza e prima informazione orientativa, percorsi di orientamento individualizzato, prima iscrizione alle liste speciali, servizi alle imprese. L’inaugurazione del nuovo punto di accesso alle politiche attive del lavoro rientra nell’ambito del piano regionale.