Arezzo, 28 marzo 2025 – Impresa del ciclista Lorenzo Quartucci, le congratulazioni del sindaco

“Complimenti vivissimi da parte nostra e di tutta Sansepolcro per lo splendido risultato raggiunto con l’augurio di una carriera agonistica ricca di successi”. Così il sindaco Fabrizio Innocenti saluta l’impresa di Lorenzo Quartucci, giovane ciclista del Borgo, che si è imposto nella quarta frazione del “Tour of Thailand”, gara a tappe che si corre in territorio thailandese. E’ la prima volta che un ciclista originario di Sansepolcro vince una corsa professionistica. Ma Lorenzo, che compirà 26 anni a breve, dal suo sbarco nel professionismo aveva già dato interessanti segnali della sua competitività. Per otto volte aveva terminato in carriera nei primi cinque posti di una corsa e in precedenza, nel 2022 sua ultima stagione fra gli under, aveva iscritto il suo nome nel prestigioso albo d’oro del Giro delle Valli Aretine, trionfando nella prima edizione della manifestazione dopo lo stop imposto dal Covid. “Un grande orgoglio per tutti noi” conclude il sindaco Fabrizio Innocenti “Lorenzo con le sue imprese sulle due ruote esalta ancor di più la già ricca vocazione sportiva della nostra terra, che dimostra da sempre di farsi valere in molteplici discipline”.