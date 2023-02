Importante pareggio del San Donato Tavarnelle in casa dell'Alessandria: è 1-1

Alessandria San Donato Tavarnelle

Alessandria, 12 febbraio 2023 – Pareggio importante per la classifica quello tra Alessandria e San Donato Tavarnelle con i chiantigiani che sono andati in vantaggio nel primo tempo per poi farsi riprendere.

Un pari che tuttavia mostra come i toscani abbiano carattere e non temano nessun avversario. Sono proprio i gialloblu chiantigiani ad andare subito in vantaggio allo Stadio Giuseppe Moccagatta.

Al 3’ occasione per i padroni di casa con un diagonale di Perseu, neutralizzato in angolo. Sugli sviluppi del corner si accende una mischia che viene parata da Cardelli.

Sulla ripartenza del San Donato Tavarnelle Ubaldi addomestica la pallone, sterza e deposita sul secondo palo alla destra di Liverani.

Sono poco le occasioni del primo tempo, entrambe le formazioni si temono, hanno problemi di classifica. È così che un San Donato Tavarnelle cinico conclude il primo tempo in vantaggio. Nella ripresa ci prova subito l’Alessandria con Checchi che calcia dalla distanza, ma Cardelli c’è.

Passa un minuto e al 47′ l’occasione capita sui piedi di Galeandro: va in velocità, si presenta davanti a Cardelli ma calcia sul fondo per un pelo. Al 51′ Ubaldi va via sulla sinistra traversone e per poco Noccioli non spinge la palla in rete.

Poi Rebuffi prova a sparigliare le carte e cambia tre giocatori. Ma al 57′ è Noccioli ad approfittare di un retropassaggio errato grigio rosso per servire Russo che trova Liverani pronto alla deviazione e mandare fuori tempo Bianchi e Noccioli.

Al 58′ Ubaldi ci prova con una conclusione potente che però viene deviata in angolo dall’estremo difensore dell’Alessandria. Padroni di casa che al 68′ pareggiano. Gori stacca di testa, la palla finisce sul palo, Galeandro sotto misura si ritrova il pallone isui piedi e non fa altro che depositare in gol.

Al 73′ prova a rendersi pericoloso il San Donato Tavarnelle con Russo: il suo tiro dal limite finisce alta sopra la traversa di un soffio. I minuti finali sono tutti per i gialloblu. Al 90′ Galligani seminare il panico nella difesa ma il tiro non impensierisce Liverani. Al 92′ è Ubaldi a calciare. Ma la palla finisce fuori. Andrea Settefonti

Il tabellino

Alessandria-San Donato Tavarnelle 1-1

ALESSANDRIA (4-4-2): Liverani; Baldi, Sini, Checchi, Renault (60’ Nunzella); Nichetti (77’ Rota), Guidetti, Perseu (54’ Martignago), Lombardi (54’ Lamesta); Sylla (54’ Cori), Galeandro. All Rebuffi

SAN DONATO TAVARNELLE (4-3-1-2): Cardelli; Siniega, Brenna (81’ Carcani), Gorelli, E. Rossi (81’ Contipelli); A. Rossi (67’ Sepe), Bovolon, T. Bianchi; Russo (87’ Galligani); Ubaldi, Noccioli (67’ Gerardini). All. Buzzegoli-Ghizzani

Arbitro: Vogliacco di Bari

Marcatori: 5’ Ubaldi (SDT), 68’ Galeandro (A)

Note: ammoniti Cori, Siniega,